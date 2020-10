Polícia Militar revista bar e realiza prisões em Jacarezinho

Denúncias anônimas relataram o caso para as autoridades

Na noite desta terça-feira, dia seis, às 19h20m, a Polícia Militar encontrou drogas em um bar localizado na rua Frutal, no Jardim Marina de Jacarezinho. À vista disso, duas prisões foram registradas: dono do estabelecimento, de 54 anos, e outro homem, de 32 anos.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o ponto comercial foi denunciado de forma anônima e, segundo às informações passadas, o local era usado para tráfico de drogas. Por isso, as autoridades realizaram monitoramento, quando foi possível seguir um possível usuário até a rua Pernambuco, na Vila Maria. Em seu bolso havia cocaína (dois pinos).

Na sequência, cercaram o estabelecimento e abordaram o proprietário, o qual estava na porta da sua casa, no fundo do mesmo terreno. Com a ajuda do cão Thor, treinado para faro de entorpecentes, encontraram num cômodo 207 pinos de cocaína, em sete potes, idênticos ao apreendido com o outro acusado. Dentro do bar, o animal localizou anotações de contabilidade do tráfico e uma caixa de cerveja vazia com cheiro de droga. Ainda foram aprendidos R$ 2.841,00.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.