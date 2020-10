Polícia Rodoviária Estadual intensifica ações no feriado prolongado

Planejamento da unidade identificou principais pontos onde ocorrem desrespeito à legislação de trânsito

A malha rodoviária estadual receberá uma cobertura de policiamento especial do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) no feriado prolongado de Finados. A partir das 18 horas desta quinta-feira (29), serão intensificadas as ações de fiscalizações, abordagens, testes com etilômetro (bafômetro) e aplicação de radares móveis nos principais pontos do Estado. O objetivo é coibir crimes e evitar acidentes de trânsito. Os trabalhos seguem até a meia-noite de terça-feira (03/11).

As atividades preventivas serão desencadeadas pelas seis companhias do BPRv distribuídas no Paraná. O efetivo que atua nos 56 Postos Rodoviários dos cerca de 13 mil quilômetros de rodovias estaduais vai reforçar as ações para coibir crimes de trânsito, como embriaguez ao volante, e também outros delitos como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

O planejamento da unidade identificou os principais pontos onde ocorrem desrespeito à legislação de trânsito e rotas que podem ser usadas para a passagem de materiais ilícitos das regiões de fronteira para os centros urbanos, e até cidades de estados vizinhos. Para combater essas situações, o BPRv contará com os serviços da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), efetivo administrativo e o apoio de cães de faro para abordagens a automóveis, ônibus e demais veículos de grande porte.

O Batalhão de Polícia Rodoviária orienta os motoristas para que, antes de pegarem a estrada, planejem a viagem e cuidem da manutenção do veículo – é preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas.

Em relação às crianças, a PM alerta que devem estar acomodadas com o cinto de segurança e assento apropriado. Se houver chuva ou neblina o motorista deve redobrar a atenção e manter uma distância segura do veículo a sua frente. Em caso de chuva forte no trajeto é recomendado estacionar em um local seguro e aguardar a melhora do tempo para prosseguir viagem, protegendo tanto sua família como os demais usuários.

Os motoristas devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).