Unidades Operacionais de Cornélio Procópio, Andirá e Santo Antônio Platina

Neste final de semana ocorreu em Itambaracá uma operação desencadeada pela Agência Especializada de Inteligência do BPRv e dos Postos Rodoviários Estaduais de Cornélio Procópio, Andirá e Santo Antônio Platina. Foi identificado o local (KM 146 da PR-436) onde eram realizados pontos de encontro de motociclistas realizando malabarismos e outros crimes de trânsito.

A iniciativa teve o apoio da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 2ª Cia do 18° BPM.

Foram realizadas as abordagens das referidas motocicletas e seus condutores e pessoas que estavam nas imediações (fotos).

Ao todo, 12 veículos foram fiscalizados; dez deles foram autuados; cinco retidos e 25 pessoas abordadas.

Em outras regiões do Estado, este modelo de operação vai continuar ocorrendo.

Entre os crimes cometidos, estão o de infringir o Artigo 173 do Código de Trânsito, que refere-se a disputar corrida, a qual configura infração gravíssima, valor da multa de R$2.934,00 reais. Ainda há do Artigo 230, parágrafo XI: que trata sobre descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, ou seja, escapamento barulhento, também com multa prevista e retenção do veículo.