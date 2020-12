Ele capotou veículo sábado na subida da Serra do Palmital

Exclusivo: O policial civil José Leite Junior (fotos) , de 33 anos, perdeu a vida em torno de 17h45m deste sábado, dia 19, em acidente no KM 38 da BR-153, na chamada Serra do Palmital, em Santo Antônio da Platina.

Ele dirigia – sozinho – o Hyundai i30 na subida e, por motivos ainda não conhecidos, perdeu o controle e capotou várias vezes.

Juninho era profissional respeitado e querido no Norte Pioneiro, tendo trabalhado em Ribeirão do Pinhal e Bandeirantes, antes de ser investigador em Andirá.

O investigador deixou a esposa, Francielle, e o filho, Enzo, de nove meses. Familiares, amigos e colegas da corporação estão em luto.

O corpo esteve no Velório da rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa e foi sepultado no final da tarde deste domingo, dia 20, no cemitério de Ribeirão do Pinhal, de acordo com a Funerária São Carlos.

As Polícias Civil e Rodoviária Federal e a ambulância da concessionária também atenderam a ocorrência.