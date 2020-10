PRE flagra mulher com 15 kg de maconha dentro de ônibus

Ela transportava droga na madrugada deste sábado em Bandeirantes

Em torno de uma hora da madrugada deste sábado, dia três, um coletivo foi abordado dentro da Operação “Comandão V” no KM 5 da PR-855, em Bandeirantes.

Os cães Árius e Horus do Canil da Polícia Rodoviária Estadual localizaram no bagageiro uma mala repleta com 15 quilos de maconha no ônibus da que fazia a linha Toledo/PR até Rio Claro/SP.

Uma mulher, que estava tentando se esconder dentro do banheiro, assumiu a responsabilidade e disse ter aceitado transportar a mala por dois mil reais.

Foi presa por tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes. O entorpecente foi apreendido.