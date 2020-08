Presos traficantes com 47 kg de maconha na zona rural platinense

Jovens de 20 e 21 anos foram flagrados num GM/Celta

Em diligências sobre tráfico de drogas, Policiais Militares identificaram pessoas como sendo algumas das responsáveis pelo crime em Santo Antônio da Platina. Descobriram também que o bando guardava os entorpecentes num galpão abandonado, localizado na área rural.

Um veículo GM/Celta branco (capa), e uma motocicleta Honda/ Twister vermelha, eram utilizadas para distribuir as drogas.

Com esses dados, iniciaram monitoramento do local, quando se depararam com a citada motocicleta e com dois indivíduos nas proximidades do galpão, os quais fugiram ao perceberem a abordagem e abandonaram a moto com sete tabletes de maconha.

Na sequência, os policiais voltaram ao galpão, onde encontraram uma mochila e uma sacola contendo mais 44 tabletes de maconha.

As buscas continuaram ininterruptas e poucos minutos depois os policias conseguiram abordar um carro, GM/Celta de branco, no trevo de acesso à rua Benedito Lúcio Machado, com dois ocupantes. Dentro do veículo foi encontrada a chave da motocicleta abandonada na primeira abordagem. Estavam sujos de teia de aranha, iguais às existentes no galpão, e com vestígios de maconha nas mãos.

Diante disso, as equipes policiais foram à casa do indivíduo acusado de chefiar o grupo criminoso, localizada no bairro Álvaro de Abreu, entretanto, ele não foi encontrado. Mesmo assim, sua esposa autorizou as buscas e afirmou que o veículo GM/Celta pertencia ao seu marido e que teriam comprado em Londrina.

Ao todo, a maconha apreendida totalizou 47 kg. Os dois homens, de 20 e 21 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.