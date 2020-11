Preso bandido que roubou mulher de 74 anos em Santo Antônio

Apesar do trauma a vítima não se machucou fisicamente

Na madrugada desta sexta-feira, dia 13, às duas horas, uma mulher, de 74 anos foi vítima de um roubo na sua residência em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, os Policiais Militares chegaram ao local após a senhora pedir ajudar, momento que os criminosos já haviam fugido.

Segundo seu depoimento, permaneceu no quarto enquanto eles reviravam a casa. Ao total, levaram R$ 300,00, além de joias, bijuterias e uma bolsa com documentos pessoais. Para ameaçá-la, disseram que, caso as autoridades fossem acionadas, voltariam para matá-la.

À vista disso, foi realizada patrulha na tentativa de localizar suspeitos. Nas margens da rodovia BR-153, próximo à passarela, vi ram um indivíduo, já conhecido no meio policial, e como apresentava as características repassadas pela vítima, abordaram-no.

Com ele localizaram R$145,00, uma caixa de som preta, da marca Multilaser, e um celular A6, os quais foram constatados como os do roubo. Diante dos fatos, o indivíduo, de 24 anos, foi encaminhado à 4ª Cia da Polícia Militar, para confecção do boletim, e depois à Delegacia de Polícia Civil. Na sequência, a cadeia.