Dupla estava numa esquina do bairro Jardim Paraíso

Em patrulhamento pelo local, esquina das Ruas Marina Carvalho Bacon e São Paulo, bairro Jardim Paraíso, nesta terça-feira, dia 16, em Jacarezinho.

Os PMs abordaram um casal suspeito sendo encontrada, no bolso do shorts do rapaz, uma porção de cocaína. Em posse da mulher, encontrada uma bucha de maconha (foto).

Os dois foram encaminhado para Termo Circunstanciado.