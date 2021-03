Abordagem inicial aconteceu num Ford Fiesta na rua Paraná

Em diligências sobre um casal envolvido com narcotráfico, os policiais abordaram os dois quando transitavam em via pública num Ford Fiesta na Rua Paraná, no sábado dia 27, em Wenceslau Braz,

Na bolsa da mulher havia uma porção de cocaína. Indagados sobre o envolvimento deles com tráfico, afirmaram que havia mais drogas na residência onde moram.

No local, encontraram mais 43 porções de cocaína, um tablete de maconha, duas balanças de precisão e outros apetrechos do tráfico.

O casal (homem 28 e mulher 25 anos) recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.