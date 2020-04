Preso foragido da cadeia de Santo Antônio da Platina

Ele possuía mais três mandados de prisão

Neste domingo, dia 12, às 22h10m, um foragido da Cadeia Pública foi preso na rua Mário Giovanetti, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a Polícia Militar, suas esquipes estavam fazendo patrulha no endereço quando o viram junto com outro indivíduo, momento o qual os abordaram e descobriram que, além dele ser foragido, possuía mais três mandados de prisão.

Diante dos fatos, foi preso e encaminhado ao DEPEN (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná).

Seu acompanhante foi liberado, pois não encontraram nada de ilícito.