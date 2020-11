Preso homem com maconha em Jacarezinho

Caso continua em investigação pela corporação

Na tarde desta segunda-feira, dia nove, às 15h10m, um homem, de 36 anos, foi preso na rua Presidente Costa e Silva, localizada no Jardim Delamura de Jacarezinho.

De acordo com as informações, o fato foi registrado durante policiamento ostensivo e preventivo. Com ele foram encontradas duas porções de maconha.

Por isso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.