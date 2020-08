Preso homem por tráfico de drogas em antiga oficina platinense

Dupla foi perseguida mas um conseguiu fugir da PM

Nesta segunda-feira, dia 10, um ponto de tráfico de drogas foi descoberto numa antiga oficina localizada na rua José Bonifácio em Santo Antônio da Platina. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma dupla foi perseguida pela polícia, sendo que apenas um dos integrante foi detido e preso, ao passo que o outro fugiu e ainda não o encontraram.

Ainda segundo às informações, as equipes da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) e Rádio Patrulha foram ao local após diversas denúncias que delatavam o crime. Os traficantes intimidavam a população com tiros de arma de fogo.

No endereço, a dupla em questão foi vista, entretanto, ao perceberem a presença policial os dois correram armados e entraram numa mata. Nesse momento, tiros foram trocados, até que um deles se rendeu. Com ele, encontraram:

uma arma de pressão preta, tipo pistola;

cocaína(5.2 gramas);

uma porção de crack (1.8 g.);

R$ 60,00;

uma máquina de cortar grama.

O abordado assumiu à equipe que estava realizando o comércio de drogas no período da manhã e acrescentou que à tarde eles saíam e outros dois assumiam às vendas. Ao perguntarem quem é o mandante, informou que não sabia.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.