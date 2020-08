Preso jovem de 19 anos por tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina

Cocaína e maconha foram encontradas em residência

Na tarde de terça-feira, dia quatro, às 16 horas, um jovem de 19 anos foi preso na rua Pedro Prado de Santo Antônio da Platina. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão ocorreu porque ele, além de ser um foragido, é suspeito de ter se envolvido com o tráfico de drogas.

Ainda segundo as informações, as autoridades receberam denúncias que contavam o endereço do indivíduo. Em monitoramento, a Agência Local de Inteligência e as equipes da Rádio Patrulha flagraram movimentações no local, entretanto, um homem, quando percebeu, fugiu e não foi alcançado.

Durante buscas no interior da casa, localizaram o elemento, que foi preso com 14 porções de cocaína no bolso da blusa. No terreno também encontraram:

Porções de maconha;

Três porções de cocaína;

Um Tablete e meio de maconha;

R$350,00;

Balança de precisão.

Ele foi encaminhado à 4ª Cia da Polícia Militar para ser elaborado o boletim e depois à Delegacia de Polícia Civil.