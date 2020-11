Preso ladrão de restaurante em Ribeirão do Pinhal

Operação conjunta resolveu assalto em lanchonete da cidade

Operação realizada na manhã desta sexta-feira, 27, no bairro Jardim Bandeirantes, em Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de um homem de 42 anos, acusado de assaltar uma lanchonete na avenida principal da cidade. A ação foi conjunta entre as forças de segurança do município (PM e PC).

Os proprietários do estabelecimento comercial “Mega Lanches” (foto), localizado na Avenida Silveira Pinto, registraram ocorrência de um roubo praticado por um homem que teria invadido arrombando a janela, apoderando-se do dinheiro do caixa e separando gêneros alimentícios. Além disso, teria realizado ameaças com emprego de uma faca.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil, após a identificação do autor, solicitou a expedição de mandado de prisão preventiva, acolhido pela Justiça.

O assaltante é conhecido dos órgãos policiais, tendo respondido a diversos inquéritos e ações penais por furto.

Ele está recolhido no SECAT( Setor de Carceragem Temporária), anexo à Delegacia, à disposição da Justiça.

Ao ser ouvido, confessou o crime.