PM de folga ajudou na bem sucedida ação

Em Carlópolis, por volta das 15h20m de sábado, dia 27, um PM da cidade, que estava de folga, viu um Fiat Idea – furtado naquela manhã em Wenceslau Braz – seguindo sentido Joaquim Távora.

O policial começou acompanhar o carro e acionou a equipe de Joaquim Távora para transitar ao encontro do suspeito, o qual parou no acostamento próximo ao Distrito de São Roque do Pinhal.

Neste local, se aproximaram para a abordagem, momento que o condutor do Idea acelerou bruscamente em direção da viatura não restando alternativa senão atirar contra os pneus para que cessasse a fuga.

Com os pneus furados, o elemento perdeu o controle e abandonou o veículo num barranco, fugindo a pé por uma mata não sendo possível prendê-lo.

Foi constatado que realmente o carro havia sido furtado naquela manhã, na Av. Augusto Paschoal da Silva, Bairro Ney Braga, cidade de Wenceslau Braz, sendo então apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.

Sobre a recuperação do veículo Fiat Strada:

Em Santo Antônio da Platina, por volta de uma hora da madrugada deste domingo (28), foram acionados para dar apoio no atendimento de furto de um Fiat Strada, ocorrido na área rural de Joaquim Távora.

Em buscas, visualizaram quando o veículo furtado entrou num posto de combustível na BR-153, Santo Antônio da Platina, abandonando o utilitário e fugindo pelo pasto, não sendo encontrado. A Strada foi apreendida e encaminhada para restituição ao proprietário.

Com foi a prisão do autor :

Em Santo Antônio da Platina, por volta das 07h20m do domingo (28), os policiais continuavam em diligências para prender o ladrão quando perceberam um suspeito caminhando na BR-153, próximo ao local onde foi recuperado a pequena picape.

Realizada abordagem, o bandido confirmou ser autor dos dois furtos e que logo após fugir da abordagem ficou escondido dentro de um lago, durante a madrugada.

O indivíduo, identificado, 24 anos, já tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de furto e roubo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil e na sequência cadeia de Santo Antônio da Platina.