O outro condutor envolvido não foi detido

Nesta segunda-feira, dia 28, às 00h, um acidente foi registrado na avenida Paraná, em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, dois veículos (GM Corsa e Peugeot 206) colidiram. O motorista do Corsa abandonou o veículo no local, entretanto, encontraram-no e foi constatado que estava embriagado através do teste de etilômetro.

À vista disso, apenas ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.