Preso platinense de 22 anos por tráfico de drogas

O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário Platinense

Na noite deste sábado, dia seis, às 23h50m, um jovem de 22 anos foi preso na rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o acusado estava com outro indivíduo próximo a uma farmácia, quando foi abordado e descoberto a existência de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas contra ele. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário Platinense.

O morador da rua Tupi, vila Ribeiro, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia local.