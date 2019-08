Preso platinense tentando furtar motocicleta

Ele estava muito nervoso

Às 13h30m desta sexta-feira, dia 13,na Rua Teófilo de Oliveira(perto da lanchonete VZ/Vó Zaíra), no bairro São Francisco, a Polícia Militar prendeu um ladrão.

Após solicitação informando tentativa de furto de motocicleta, a equipe deslocou-se ao endereço citado, onde populares estavam segurando o autor do crime.

A vítima relatou que estava trabalhando e ouviu alguém mexer em sua Honda/CG 125 Fan. Ao sair,na frente da residência se deparou com um indivíduo tentando ligar o veículo e, junto com outras pessoas,dominou o marginal,que estava de posse de uma chave micha.

A PM realizou o uso de algemas devido ao estado alterado do elemento.

Permanece preso na carceragem local.