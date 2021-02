O ladrão ainda não foi encarcerado mas já foi identificado

A equipe recebeu informações em torno de dez horas desta quinta-feira, dia quatro, segundo as quais havia ocorrido um furto de materiais de construção na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jacarezinho.

Foram 25 caixas de pisos.

Descobertas as identidades do ladrão e do receptador do produtos e com apoio do Canil, a PM foi até os endereços, às margens da BR-153, tendo sucesso em localizar parte dos produtos furtados (quatro caixas), e prisão em flagrante do receptador.