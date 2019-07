Preso traficante de crack e cocaína em Carlópolis

Escrivão da Polícia Civil ajudou

Nesta segunda-feira, dia 8, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Fidêncio de Melo, a fim de averiguar denúncias sobre o tráfico de drogas no local. Por volta das 18h30m, viram o suspeito em frente à residência aparentando esperar por alguém.

Com apoio do escrivão da Polícia Civil, foi realizada abordagem quando o indivíduo entrou em um veículo GM/Corsa, e dentro encontradas dez pedras de crack. O home de 40 anos afirmou ser de sua propriedade.

Posteriormente, as autoridades foram até a residência do abordado e lá foi encontraram dois recipientes contendo cocaína, 2 celulares e 1 caderno com anotações do tráfico.

Dessa forma, foi dada voz de prisão e o traficante foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.