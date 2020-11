Preso traficante de crack em Cambará

Foi na Rua Sebastião Teixeira da Costa ( Jardim Nova América )

Equipe vinha monitorando indivíduo sobre o qual recai inúmeras denúncias de forma anônima referente ao tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que nesta quarta-feira, dia 25, recebeu informações detalhadas da casa onde estaria escondido o crack. Foi na Rua Sebastião Teixeira da Costa, Jardim Nova América, às 08h40m.

A mãe do elemento, a qual é proprietária do imóvel, autorizou as buscas na residência.

No começo, o indivíduo negou, mas após encontradas 39 pedras de crack, R$ 35,00 em notas diversas e um celular, confessou o crime.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão pelo tráfico de drogas. Em seguida, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para lavratura do auto de lesão corporal e por fim à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos pertinentes.