Preso traficante de crack em Santo Antônio da Platina

Ele tem 29 anos e já era conhecido no meio policial

Na tarde desta terça-feira, dia dois, às 16h45m, um elemento foi preso com drogas na rua Hélio Nogueira do Amaral, localizada no Jardim Santo André, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu após uma denúncia acerca do possível narcotráfico presente no endereço citado. Na abordagem, encontraram nove pedras de crack com o homem, além de mais droga (também crack) para fracionar e embalar dentro da residência.

O acusado, de 29 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina.