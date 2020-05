Preso traficante de drogas em Santo Antônio da Platina

Vídeo game com origem suspeita também foi apreendido

Na noite de sábado, dia 16, às 20h40m, um homem foi preso numa casa da rua Odete Cândido da Silva, localizada no bairro Álvaro de Abreu em Santo Antônio da Platina. Ele é acusado de tráfico de drogas.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, houve uma ligação anônima no 190, a qual informava sobre um disparo de arma de fogo e o narcotráfico na residência.

À vista disso, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi ao local, onde observou grande movimentação. As pessoas presentes não respeitaram, de início, a ordem de abordagem, abriram a janela, arremessaram algo, acionaram a descarga e, somente depois, abriram a porta da frente, quando foi possível identificar um indivíduo e abordá-lo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.

Em buscas na residência encontraram: