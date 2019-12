Preso traficante de drogas em Santo Antônio

Em casa da Rua Aurélio Ribeiro do Reis

Denúncia anônima às 14h15m deste domingo, dia 22, indicou que um determinado indivíduo estava escondendo drogas em tijolos, na rua Aurélio Ribeiro dos Reis, bairro Maria Cândido, em Santo Antônio da Platina.

Os PMs foram ao local, onde viram o suspeito mexendo na pilha de tijolos; ao perceber a aproximação policial, fugiu para dentro de sua casa. No material de construção, encontraram cocaína, uma pequena parte em forma de terço, prontas para venda, e outra parte dividida em duas buchas maiores.

De imediato as equipes foram até a residência do elemento, onde ele foi encontrado escondido dentro do seu quarto com mais uma bucha de maconha.Na sequência, encaminhado para DP local.