Foragido da PEL não reagiu e se entregou às autoridades

Há tempos a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) vem recebendo dicas dando conta que um foragido da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) sobre o qual recaem dois mandados de prisão em aberto, estaria escondido na comunidade da Pedreira, com outros marginais realizando a traficância.

Na tarde desta quinta-feira, dia 18, chegaram novas informações dando conta que o elemento estaria de posse de armas de fogo no local.

Diante dos fatos foi feito contato com as equipes da Agência Local de Inteligência, Canil e Rádio Patrulha no intuito de realizar o cerco, sendo assim feito. Realizada a abordagem, foi encontrado o alvo com grande quantidade de drogas ilícitas e armas de fogo.

Sendo assim obteve-se os seguintes resultados: 2 Maiores presos: (25 e 19 anos); 1 Menor apreendido (17 anos); R$ 1.226,00 em notas diversas; 2 porções grandes de crack; 82 porções menores de crack embaladas em forma de terço; 36 gramas de crack; 222 gramas de maconha; um Revólver .32 Taurus; uma Garrucha cal. 22 Rossi; 10 munições cal. 22; 01 munição cal. 32 e quatro aparelhos celulares (foto).