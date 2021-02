Estavam com carro furtado em Londrina e armamento de alta letalidade

A PM desarticulou em Santo Antônio da Platina um bando que organizava assalto a um caixa eletrônico no interior paulista, na cidade de Taquarituba. Quatro foram presos.

Fortemente armada, a quadrilha alugou uma chácara platinense, onde estava alojados por alguns dias para esconder as armas e planejar o roubo.

A desarticulação da quadrilha teve início como numa abordagem de rotina, no Bairro Aparecidinho II, na madrugada de ontem (dia oito), por volta de meia-noite e dez quando o condutor do VW/Gol fugiu da ordem de parada, sendo perseguido e abordado na BR-153, já próximo a Jacarezinho, depois de colidir contra um barranco.

Dentro do carro encontrados armamentos de alta letalidade: 02 fuzis 5.56, 01 submetralhadora cal. 9mm, 02 carabinas, 01 silenciador para metralhadora e grande quantidade de munições.

O condutor foi identificado, 36 anos, morador de Londrina. Em contato com a Polícia Militar daquela cidade, foram à casa dele onde localizaram um kg de cocaína. O condutor foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

As diligências continuaram e por volta das 11 horas, os PMa localizaram um veículo Fiat/Argo estacionado no meio de um canavial, no Bairro Jacutinga, Santo Antônio da Platina, o qual estava sendo concertado por um mecânico. Em consulta, constatado que o veículo era produto de furto em Londrina e suas placas eram clonadas.

Enquanto averiguavam a situação, os policiais receberam a informação que quatro indivíduos suspeitos haviam fugido pelos fundos de uma chácara, próxima ao local da abordagem do carro, quando da chegada das equipes policiais.

Diante disso, realizaram buscas na casa da chácara, na qual os elementos tinham deixado aberta quando fugiram, onde foi encontrada uma porção de maconha, em cima do sofá, e num dos quartos localizadas duas submetralhadoras calibre 9 mm e uma carabina calibre 12.

Imediatamente, feito o cerco, com utilização da PM com Cães, ROTAM, ROCAM, Rádio Patrulha e Agentes de Inteligência, utilizando inclusive policiamento aéreo, e encontrando e abordando os quatro marginais, no meio de uma plantação de café, a um km do da chácara, próximo da entrada do Distrito do Monte Real.

Eles afirmaram estar em posse do Fiat/Argo e confessaram locação da residência da chácara por alguns dias e que as armas lá encontradas pertenciam a eles, inclusive o armamento apreendido durante a madrugada de ontem, em posse do o condutor do VW/Gol, o qual também, segundo eles, ser integrante de bando. Disseram, por fim, estar planejando um roubo a caixa eletrônico na cidade de Taquarituba/SP.

Os quatro indivíduos foram identificados: 29 anos, morador de Carlópolis; 22 anos, morador de Ribeirão do Pinhal; e os outros dois 24 e 26, ambos de Santo Antônio da Platina. Um deles é suspeito e participação num roubo em Ribeirão do Pinhal e outro, 24 anos, estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, porte de arma e homicídio.

Eles receberam voz de prisão de foram encaminhados para cadeia platinense.