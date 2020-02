Presos motociclistas e apreendida arma em Salto do Itararé

Tentativa de fuga

Nesta quarta-feira, dia 19, às 13h30min, dois motociclistas foram presos próximo à panificadora no município Salto do Itararé.

De acordo as informações, as autoridades se deslocaram ao local após uma denúncia anônima, mas, ao abordá-los, tentaram fugir em sentidos opostos. Apesar disso, um foi rendido logo em seguida, assim como o outro foi capturado algumas ruas depois, após ele sacar uma pistola e jogá-la, junto com um celular, em direção às residências da rua.

Ambos pilotavam motocicletas com pendências administrativas e irregularidade nas placas. Por isso, os veículos foram encaminhados ao pátio do Departamento da Polícia Militar e os acusados, com a arma, à delegacia de Siqueira Campos.