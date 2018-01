Presos tentam fugir de novo da cadeia de Ibaiti

Carceragem quase teve escapada

Durante o dia e começo da noite de domingo foi ouvido barulho como se os detentos estivessem fazendo um buraco na parede da cela externa da cadeia ibaitiense.Por volta de uma hora da madrugada desta segunda-feira, dia 29, a Polícia Militar foi ao local.

As equipes realizaram a retirada dos presos da cela externa, momento em que alguns bandidos tentaram resistir, se recusando a deixar o interior da cela e até mesmo ameaçaram os policiais presentes. Em seguida, foram realizadas buscas no interior das celas, e localizado um buraco na parede.

Na sequência, tomadas as devidas medidas pelo agente de cadeia, a fim de tapar o buraco.

Ato contínuo, os presos retornaram para a cela, momento em que foi ouvido um grito pelas equipes, e se apresentou um preso relatando que cortou os pés no vaso sanitário; retirado novamente todos os presos da cela, e encaminhado o preso (que cortou o pé) para receber atendimento médico no hospital municipal. Ao final do socorro, o preso foi devolvido ao interior da carceragem, sem demais alterações.