PRF apreende 1,2 milhão de maços de cigarros em Santo Antônio

Contrabandista conseguiu fugir através de matagal

Na noite desta quinta-feira, dia 21 , por volta das 22h30m, a Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização de combate ao crime, próximo ao km 66 da BR-153, quando viu uma combinação de veículos conhecida como bitrem nove eixos.

A equipe deu ordem de parada ao condutor do veículo, o qual diminuiu a velocidade ao se aproximar dos policiais, porém não parou e ato contínuo tentou fugir.

Enquanto os agentes se dirigiram rapidamente para a viatura e realizar manobra para iniciar o acompanhamento tático, o motorista, não identificado, parou o bitrem no acostamento, saltou e fugiu em direção ao matagal.

Após as buscas, não foi encontrado e constatou-se que a combinação tinha como carga, cigarros da marca Eight, com quantidade aproximada de 60 mil pacotes, totalizando cerca de 1 milhão e 200 mil maços.

O veículo foi levado para a Unidade da PRF (fotos) para os procedimentos administrativos.

Na manhã desta sexta-feira (22), o veículo com a carga contrabandeada foi encaminhado à Receita Federal de Londrina.