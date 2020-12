Carregamento de cigarros estava escondido atrás de uma carga de sofás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (17), um carregamento com cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A abordagem ocorreu no município de Guapirama ; durante a qual o motorista se mostrou bastante nervoso o que motivou uma fiscalização minuciosa.

Ao abrir o compartimento de cargas os PRFs se depararam com sofás, que na verdade serviam para ocultar a carga ilícita de cigarros (veja vídeo). Tudo foi resgatado na posto da Unidade Operacional da corporação em Santo Antônio da Platina.

O caminhão baú ostentava placas falsas da cidade de Dracena (SP); o documento apresentado no ato da abordagem também era falso. No entanto, não se trata de um caminhão roubado.

O condutor, um homem de 41 anos e morador de Altônia (PR) disse que pegou a carga de cigarros em Maringá e que levaria até o estado de São Paulo, não informando a cidade; esta é a segunda vez que esse elemento foi preso pelo crime de contrabando; na vez anterior ele foi encarcerado pela equipe PRF em Ourinhos(SP) também com a carga ilícita escondida em meio a sofás.

Ele e o caminhão com a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Londrina para os procedimentos cabíveis.