Guido Mayol assumiu a função nesta semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná tem novo Superintendente Regional.

Guido Marcelo Mayol assume a função, que antes era desempenhada por Ismael de Oliveira, desde 2019.

O evento contou com presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça e do Diretor-geral do órgão, Eduardo Aggio.