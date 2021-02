O crime bárbaro ocorreu no campus de Cornélio Procópio em 2018

Em Cornélio Procópio, o Ministério Público obteve a condenação por homicídio triplamente qualificado do réu denunciado pela morte do diretor do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp). O julgamento no Tribunal do Júri foi realizado nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, e terminou no final da noite, com sentenciado a 21 anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

A promotoria sustentou em plenário a tese de homicídio triplamente qualificado – uso de meio cruel, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima –, o que foi plenamente acolhido pelo conselho de sentença. O réu está preso desde a época do crime e segue detido. Cabe recurso da decisão.

O crime aconteceu no campus da UENP na noite de 20 de dezembro daquele ano, após o réu, doutor em economia, LaurindoPanucci (foto principal) também professor da instituição e autor do crime, combinar por telefone um encontro com o diretor, Sérgio Roberto Ferreira (foto abaixo, cabelos grisalhos), 60. A vítima foi morta em seu gabinete, a golpes de machadinha (foto).

De acordo com a denúncia, oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, e que também atuará no Júri, a motivação teria sido uma advertência da direção da universidade, recebida antes pelo professor.

Após o assassinato, Panucci, formado em Contabilidade, fugiu para a cidade de Teodoro Sampaio, interior paulista, porém foi preso e confessou o homicídio.

O julgamento foi no Plenário do Fórum de Cornélio Procópio.