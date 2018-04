Protesto pede lombada em rodovia platinense

Na tarde/noite de sábado

Dezenas de moradores dos Conjuntos Habitacionais Aparecidinho 2 e 3, bloquearam a PR-092 (no trecho sentido Barra do Jacaré) no final da tarde e início de noite do sábado, dia 28, numa manifestação de protesto pela apontada insegurança nas imediações.

No dia anterior, uma mulher foi atropelada na rodovia por um veículo , razão pela qual exigem pelo menos um redutor de velocidade entre os dois bairros, cortados pela via pública.

Eles atearam fogo em pneus, gritaram palavras de ordem e deverão se encontrar com autoridades municipais depois do feriado.