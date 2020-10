Quadrilha explode e tenta roubar Banco do Brasil de Andirá (vídeo)

Foi hoje de madrugada no centro da cidade assustando os moradores

Pelo menos seis bandidos participaram da tentativa de assalto na agência do Banco do Brasil de Andirá em torno de 2h40m da madrugada desta sexta-feira, dia nove, na rua São Paulo, 875, centro. É possível que outros também estivessem no apoio no entorno do crime.

Houve tiros e explosão de bombas durante cerca de meia-hora.

Ninguém ficou ferido. A Policia Militar esteve e permanece no local.

O elementos fugiram, porém não conseguiram roubar nada.