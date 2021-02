Corpo foi sepultado ; assassino está preso

Ericson Fernando (fotos), de 30 anos, foi assassinado com um golpe de faca durante discussão banal num bar de Guapirama no sábado, dia seis.

Segundo fontes críveis, “Moela”, como era carinhosamente conhecido, chegou ao local para tomar uma cerveja contando animado que iria fazer um churrasco para as duas filhas. O homicida, João Henrique, 24, conhecido como “Pancadão”, já estava discutindo com alguém do estabelecimento comercial.

Os dois se envolveram numa indisposição e a vítima recebeu um golpe fatal no meio das costelas.

O criminoso está preso na carceragem anexa à delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora (Guapirama não possui cadeia).