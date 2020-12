Colisão na noite de sábado no trecho entre Salto do Itararé

Selsino Dias dos Santos, de 30 anos, perdeu a vida às 19h20m deste sábado, dia 19, no KM 26 da PR-424, em Siqueira Campos. Ele dirigia uma Yamaha/ Factor YBR 125 (placa de Santana do Itararé) e colidiu contra um furgão HDB/Hyundiai (placas de Siqueira Campos).

O acidente envolveu a vítima fatal no trecho entre Salto do Itararé. Foi uma colisão transversal, quando há impacto entre dois veículos que se cruzam e batem frente de um e lateral do outro.

O outro motorista, 47 anos, o qual viajava em sentido contrário, não sofreu ferimentos. Passou pelo etilômetro e não acusou nada e seu veículo teve danos medianos, sendo liberado normalmente.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.