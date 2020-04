Recapturado foragido em Santo Antônio da Platina

Foi surpreendido enquanto estava com droga

Nesta quinta-feira, dia dois, às 16h, um foragido foi recapturado na rua João Ribeiro Ferraz em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a Polícia Civil foi até o endereço averiguar uma denúncia que havia recebido. No local, a equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) o viu segurando um cigarro de maconha, o qual tentou esconder, mas sem sucesso.

Por isso, foi encaminhado à 4ª Cia da PM para confecção de termo circunstanciado e apreensão do entorpecente e depois de volta à cadeia.