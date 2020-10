Recuperada em Cambará camionete roubada de candidata a prefeita (vídeo)

Pedagoga e família foram ameaçadas e amarradas num sítio em cidade paulista

Exclusivo: O investigador Boaventura e dois agentes da Guarda Municipal (Edmar e Filho) descobriram um veículo abandonado num canavial na Estrada do Pesqueiro, bairro rural Estação, e foram até o local em torno do meio-dia deste sábado, dia dez, em Cambará.

No Fiat Toro foram encontrados material de campanha eleitoral da candidata a prefeita de Canitar (município paulista de 5.200 habitantes localizado na divisa com o Paraná) conhecida como Professora Dani (PSDB).

O npdiario apurou que a pedagoga Danieli Cristina Espírito Santo (PSDB), 42 anos, e seu marido, Eduardo, estavam em Ipaussu(SP) numa reunião política e voltaram por volta das 22 horas na casa do sítio, em Canitar, onde a filha de 14 anos os aguardavam. Dois elementos com pistolas invadiram e dominaram a família com ameaças. Os três foram amarrados, presos num quarto e a dupla roubou joias, cheques, notebooks, televisão, a camionete, entre outros. E fugiram em seguida. Apenas o esposo sofreu agressão. Os dois adultos disseram que os bandidos exigiram que a pedagoga desistisse da candidatura.

Parte dos produtos roubados estava nas proximidades do veículo.