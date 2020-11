Recuperada em Santo Antônio moto furtada em Guapirama; preso casal com crack

Investigações continuam para esclarecer o caso integralmente

Na noite deste sábado, dia sete, uma motocicleta furtada em Guapirama foi localizada, às 21h30m, na rua Emílio Corsini, Vila São José, de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o fato foi registrado após denúncias. Na residência, quando as autoridades encontraram o veículo, o acusado afirmou não ter furtado, mas comprado de outra pessoa pelo valor de R$ 500,00.

Na casa havia pedras de crack prontas para venda, outras porções maiores da mesma droga, dinheiro e material para embalar o entorpecente.

Por isso, recebeu voz de prisão por receptação e tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. A esposa dele foi detida.