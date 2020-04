Recuperados na zona rural platinense dois carros roubados

Foi na manhã deste sábado num cafezal

Policiais Militares foram informados em torno de 8h25m deste sábado, dia 25, que havia dois veículos abandonados num cafezal da estrada da fazenda Santa Rosa, em Santo Antônio da Platina.

A equipe dirigiu-se até o local indicado e localizou uma VW/Saveiro 1.6, de cor preta, produto de roubo numa propriedade rural do Bairro Taquaral, Santo Antônio da Platina, crime ocorrido no último dia 20.

No mesmo cafezal, encontrado outro carro, um Toyota Yaris, de cor preta, roubado do taxista Sebastião Tavares no Terminal Rodoviário de Santo Antônio da Platina no último dia 18. O retrovisor estava quebrado e o pára-choque danificado.

Os veículos foram apreendidos e encaminhados para DP. As diligências continuam para prender os marginais.