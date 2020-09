Ribeirão do Pinhal tem outro assassinato e ainda tentativa de feminicído

As polícias trabalham diuturnamente mas prefeito local não colabora

Um homem já identificado foi preso neste final de semana acusado de feminicídio, em Ribeirão do Pinhal.

Ele tentou assassinar a própria companheira a facadas por motivos banais e confessou o crime.

E um andarilho conhecido como Paraguai foi morto com dois golpes de objeto contundente no pescoço. O corpo foi encontrado sábado no início da tarde (fotos) e recolhido pelo Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.

A Polícia Civil já tem o suspeito, cujo retrato falado deverá ser divulgado nesta segunda-feira, dia 28.

Há muitas queixas na cidade nos últimos anos. A prefeitura não promove e nem incentiva a criação de empregos, eventos culturais ou de esporte para os jovens, o que favorece os ilícitos e crimes. A irresponsabilidade gera mais violência pela falta de oportunidades.

