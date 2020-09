Rocam detém dois platinenses com maconha e cocaína

O condutor da motocicleta tentou mas não conseguiu fugir

Em ações policiais no fim de semana para manutenção da segurança no trânsito, após denúncia sobre indivíduos empinando e realizando manobras perigosas na cidade, a ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) localizaram uma das motocicletas envolvidas.

Ao perceber a iminente abordagem, o condutor se evadiu em alta velocidade e durante acompanhamento colidiu contra uma camionete Fiat Toro estacionada na Rua Rio Branco.

Em posse do piloto (18 anos) foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro e com o garupa (14 anos) uma porção de cocaína e também dinheiro.

Os dois elementos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.