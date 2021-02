Numa casa da Rua José Sanches Garcia (bairro Aparecidinho II)

Mais um excelente trabalho da Rocam (Rondas Ostensivas com Motocicletas) através dos soldados Jonatho, Pereira e Jacob. Nesta quarta-feira, dia 24, a equipe recebeu informação de que em determinada local um indivíduo estava com drogas e arma de fogo. Tal pessoa também estaria envolvido com elementos presos nas últimas semanas com armas e drogas em Santo Antônio da Platina.

Dessa forma, com apoio da Rádio Patrulha foi deslocado até a Rua José Sanches Garcia, bairro Aparecidinho II, onde a residência foi abordada e em vistoria,encontrada uma mala.

Nela, havia dez tabletes e meio de maconha (10,070 kg), uma espingarda gauge, calibre 28, marca Amadeo Rossi; dez munições intactas de calibre 0.38; duas munições intactas de calibre 380; duas munições intactas de calibre 380; um estojo deflagrado, calibre 44; um videogame Xbox One com controle, de cor branca; um par de coturno; dois coletes salva-vidas; um colete balístico, sem numerações aparentes; uma agenda de cor preta com anotações de tráfico de entorpecentes; uma guilhotina artesanal; R$ 95,90 em moedas diversas e uma balança de precisão.

Salienta-se que contra o marginal há diversas denúncias de seu envolvimento com o narcotráfico e por isso já foi identificado. Dessa forma, o entorpecente e os objetos foram entregues à autoridade competente. O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, parabenizou os policiais e destacou a importância das denúncias aliada com o trabalho desenvolvido pela inteligência da Polícia Militar.