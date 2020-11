Rodovias estaduais registram 82 acidentes e sete óbitos no feriado

Também foi registrado aumento de 26,15% nos acidentes (de 65 para 82)

Durante a Operação Finados, iniciada às 14 horas de sexta-feira (30/10) e encerrada à meia-noite desta terça (03/11), foram registrados nas rodovias estaduais do Paraná 82 acidentes e sete mortes, um aumento de 26,15% e 16,67%, respectivamente, em relação ao ano passado. Em 2019, houve 65 acidentes e três óbitos durante três dias em que as atividades de orientação e fiscalização foram intensificadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

De acordo com o balanço do BPRv, o maior aumento foi no número de feridos. Em 2020, 107 pessoas ficaram feridas, uma elevação de 55,07% em relação o mesmo feriado no ano passado, com 69 feridos. Também foi registrado aumento de 26,15% nos acidentes (de 65 para 82). Os óbitos subiram de seis para sete.

A fiscalização intensificada pelos policiais rodoviários teve foco principalmente na embriaguez ao volante e no excesso de velocidade, com abordagens a motoristas, operações de bloqueio, aplicação de radares móveis em pontos estratégicos e, também, testes etilométricos (bafômetros). Houve oito prisões por embriaguez ao volante, mais 13 autuações pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de 3.160 imagens de radar e 1.874 autuações de infração de trânsito.

No Litoral do Estado foram registrados cinco acidentes e 14 pessoas feridas, sem óbitos. As equipes policiais fizeram 150 imagens de radar e 136 autuações de infração de trânsito, além do recolhimento de 49 veículos.