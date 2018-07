Romanelli destaca idealismo e humildade de Bernardo

Os dois trabalharam juntos por quase oito anos na Assembleia

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) , procurado pelo npdiario, manifestou sua tristeza com a morte, em acidente aéreo, do colega de Assembleia Legislativa, Bernardo Carli neste domingo, dia 22.

Abaixo, seu lamento:

Muito triste com a notícia da morte do Bernardo. Tive a oportunidade de ser parlamentar ao lado dele em dois mandatos, sempre com uma relação mútua de respeito.

Fica a lembrança de um jovem idealista, humilde e trabalhador.

À família e amigos os nossos sentimentos pela perda.Minha profunda solidariedade à família Carli e às famílias dos dois pilotos que também perderam as vidas.

