Romanelli e Zezão viabilizam viatura para PM de Santo Antônio

Veículo entregue na manhã de sexta-feira

O prefeito Professor Zezão (PJHS), recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 21, uma viatura (Fiat Palio Weekend 0 km ) que será destinada à Patrulha Escolar.

Estavam presentes Secretários, Diretores e funcionários do Município,além de PMs e do npdiario.

Também o Assessor Parlamentar do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, Aguinaldo Rodrigues, o Sub Tenente José Renato de Araújo, os Soldados Edivaldo de Arruda, Danielle L. Origa, Leonardo V. Correa e o Cabo Sérgio Ribeiro.

O Prefeito Zezão agradeceu o comprometimento e colaboração de todos. Ele explicou que havia 12 municípios pleiteando a viatura e apenas cinco disponíveis com o deputado Romanelli, que destinou essa para Santo Antônio da Platina e outra para o 2º BPM(Jacarezinho), entregue na quinta-feira, dia 20.

O subtenente Araújo, que comanda o 3º Pelotão, responsável por 42 municípios da região, informou que o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) é uma unidade especializada em missões de caráter eminentemente preventivos com vistas à segurança e a antecipação de fatos delituosos em sistema de parceria ativa com a comunidade escolar. Também combate e prevenção ao uso e tráfico de todas as drogas.