ROTAM e rádio patrulha prendem homem com espingardas em Ibaiti

Ele foi preso e as armas apreendidas no “Campinho”

Foi realizado Operação Ostensividade, nesse fim de semana, no município de Ibaiti, com patrulhamento ostensivo e preventivo e também saturação com a equipe ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel). Durante a iniciativa, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no distrito de Campinhos, onde houve uma discussão entre familiares e um terceiro teria vindo até a residência e disparado contra a casa.

No local, cercaram a residência do suspeito, sendo que esse arremessou um volume sobre o muro, sendo abordado e posteriormente encontrada uma espingarda calibre 36, sem marca aparentemente e com numeração ilegível e uma espingarda de fabricação artesanal tipo “Puxa fieira” com uma espoleta deflagrada (foto).

Foi preso e as armas apreendidas, sendo entregues a delegacia de Polícia Civil.