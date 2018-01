Santo Antônio da Platina: Bandidos fazem reféns, roubam e fogem

Crime foi na zona rural

Dois funcionários de uma propriedade rural foram rendidos na manhã de segunda-feira, dia oito, por três homens.No casa, no KM 32 da BR-153 no entorno do Recanto do Ubá (família Bitencourt),em Santo Antônio da Platina, três homens magros, altos e trajando roupas escuras,com capuz e luvas fizeram o roubo.

A Polícia Militar foi até o local.

As vítimas foram feitas reféns e os indivíduos reviraram toda a residência em busca de dinheiro, arma e joias.

Uma mulher relatou ter sofrido agressões, sendo que ela e seu marido foram amarrados e trancados dentro do banheiro.

Na sequência, os três marginais se evadiram do local num carro.

Foram roubadas 12 taças de cristal, dois anéis de brilhante e cinco de ouro, duas alianças, uma TV Philips 45″, um Tablet, além de documentos e cartões bancários do casal.

A irmã da mulher foi quem encontrou o casal dentro do WC.

Foi feito patrulhamento, porém até o momento os indivíduos ou os pertences roubados não foram localizados.

Imagem ilustrativa