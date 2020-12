Ex-marido tentou matar por pretensas desavenças conjugais

Na noite deste domingo, dia 13, um homem foi preso na rua Antônio Simeão Rodrigues Filho, localizada em Jacarezinho, após discutir e tentar atirar numa vítima. De acordo com as informações, o caso, que foi registrado às 19h10m, iniciou-se por causa de problemas familiares.

Ambos estavam acompanhados pelas esposas durante a discussão, a qual aconteceu na própria casa da vítima. Depois da entrada do homem ser impedida, ele pegou uma arma de fogo, tipo revólver, no carro e foi em direção ao solicitante da denúncia, colocando-a em sua cabeça. Nesse momento, acionou o gatilho para disparo, que não ocorreu pois faltava uma munição no revólver.

Houve luta corporal o revólver foi retirado do agressor. Com o objeto em mãos, a vítima informou que correu em direção da casa de um policial para pedir socorro e entregá-la. O ator da tentativa de disparo fugiu, com um GM/Prisma, de cor prata. No veículo também se encontrava os três filhos do casal (crianças).

O Rossi calibre .38 especial, cabo de madeira, com numeração raspada, foi apreendida pela equipe, que se deslocou até o endereço do ex-marido, mas ele se negou a abrir o portão e disse que entraria na residência primeiro, mesmo após advertências. Diante da possibilidade de fuga ou de existência de outra arma de fogo, a equipe entrou e realizou a prisão. Ele foi encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.