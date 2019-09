Tiros atingem loja de motocicletas (vídeo)

Ninguém se feriu

Desconhecidos atiraram quatro vezes contra uma loja de motocicletas em torno das 22 horas desta segunda-feira, dia 23, na avenida Frei Guilherme, em Santo Antônio da Platina.

As polícias civil e militar descartaram eventual represália contra a prisão de um traficante de drogas, a versão foi rechaçada por ambas as corporações até porque o bandido preso é “chinelo”, jargão que indica ser marginal desimportante.

A família dona do comércio é conceituada e integrada por pessoas de bem (sem ligações com a criminalidade) e o mais provável é que os tiros tenham sido desferidos por indivíduos apenas como uma brincadeira de mau gosto. As motos do estabelecimento foram tiradas e colocadas em local seguro. A suspeita maior é que tenham sido disparados por marginal numa moto XR 300 preta de cor preta, furtada domingo na cidade. Apenas danos materiais e provavelmente não houve nenhum planejamento e nem conexão de atividades.

Por volta de 20h30m foi tentado roubo a residência perto da Maq News sem maiores consequências Um menino de 14 anos foi apreendido depois nas imediações da Vila Santa Terezinha (antiga Vila 40) com maconha, bebida alcoólica e 7 celulares que seriam arremessados na cadeia e também houve outra ocorrência no bairro Santa Mônica.

Leia também: https://npdiario.com/capa/enfim-policia-civil-platinense-muda-de-sede/